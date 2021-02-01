Организаторы несогласованных акций 31 января на Урале получили штрафы и аресты до 10 суток

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Суды Уральского федерального округа назначили организаторам несанкционированных акций, которые прошли 31 января, штрафы в размере 20 тыс. рублей и административные аресты от 3 до 10 суток.

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил 10 суток административного ареста по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления") Ирине Норман, сообщили ТАСС в пресс-службе инстанции. В несогласованной акции в Екатеринбурге, по данным Министерства общественной безопасности региона, приняли участие 2,3 тыс. человек. Как уточнил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, полицейские доставили в территориальные отделы внутренних дел 83 человека.

В Челябинске, по данным ГУ МВД России по Челябинской области, на несанкционированной акции 31 января были задержаны 127 человек. Как стало известно 1 февраля, Центральный районный суд Челябинска 30 января, по данным пресс-службы суда, назначил организатору акции наказание в виде административного ареста на трое суток. А в день проведения акции суд одного из ее участников арестовал на семь суток за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции.

В пресс-службе Курганского городского суда ТАСС сообщили, что по итогам несанкционированной акции 31 января суд назначил 10 суток административного ареста двум жителям города по статье об организации публичного мероприятия без подачи уведомления. Семь граждан получили по 20 часов обязательных работ за участие в несогласованной акции, еще один оштрафован на 15 тыс. рублей. Всего, по данным полиции, 31 января в несанкционированном мероприятии приняли участие 32 человека, задержано было 10 человек.

В пресс-службе Сургутского городского суда в ответ на запрос ТАСС сообщили, что организатору акции 31 января назначили штраф. "Материал по Маковецкой рассмотрен 31 января, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей за создание группы в Telegram-канале и призыв на акцию 31 января", - сообщили в суде.

Как сообщили в пресс-службе Тюменского областного суда, на данный момент в суды регионального центра поступили четыре административных дела по ч. 5 ст. 20.2, их еще не рассматривали. На Ямале, как отметили в окружном управлении МВД, никаких несанкционированных акций не проводилось.