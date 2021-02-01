В Минздраве заявили, что более 90% пациентов с ВИЧ в России знают о своем статусе

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Более 90% россиян с ВИЧ-инфекцией знают о своем положительном статусе благодаря высокому уровню охвата тестированием населения. Об этом в понедельник сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев.

"Стоит особо подчеркнуть, что Россия является одним из мировых лидеров по охвату населения тестированием на ВИЧ-инфекцию. Даже несмотря на определенное снижение количества обследований <...> в прошлом году, связанным с новой коронавирусной инфекцией, <...> расчеты позволяют уверено заявить, что на сегодняшний день более 90% ВИЧ-инфицированных в нашей стране знают свой ВИЧ-статус", - сказал он на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

Гриднев также отметил, что в настоящее время прорабатывается новый порядок медицинской помощи при ВИЧ-инфекции, учитывающий современные требования. "В ближайшее время на общественное обсуждение будет вынесен проект приказа Минздрава России об утверждении этого порядка", - добавил он.

"Конечно, пока остаются и проблемные вопросы, которые мы системно решаем. Так, пока еще отмечаются локальные перебои в лекарственном обеспечении в отдельных регионах РФ, чаще всего по причине логистических проблем. В ряде субъектов отмечается недостаточное региональное финансирование мероприятий по профилактике, диагностике, лечению ВИЧ-инфекции. Кроме того, пациентскими организациями отмечены случаи дискриминации больных ВИЧ", - отметил замглавы Минздрава.

Он добавил, что преодоление данных проблем требует координации усилий как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что число россиян, инфицированных ВИЧ, по данным на конец 2020 года составило 1,1 млн человек, причем 60% из них мужчины.