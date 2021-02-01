Кудрин: историческую роль Ельцина покажет время

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Историческую роль первого президента России Бориса Ельцина покажет время. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Сегодня 90 лет Борису Николаевичу Ельцину. Повезло работать с ним в сложнейшее время. В 1996 году он назначил меня замглавы администрации президента - начальником Главного контрольного управления. Уважаю его за то, что он сделал для страны. Время покажет его историческую роль", - написал он на своей странице в Twitter.

Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Свердловской области.

Начинал работать мастером треста "Уралтяжтрубстрой". Был первым секретарем Свердловского обкома КПСС, затем первым секретарем Московского горкома партии. В 1987 году Ельцин смещен со своего поста и вернулся в большую политику только в марте 1989 года, став народным депутатом СССР. В 1990 году избран на альтернативной основе председателем Верховного Совета РСФСР.

12 июня 1991 года всенародным голосованием Ельцина избрали первым президентом РФ, а 3 июля 1996 года его переизбрали на второй срок.

31 декабря 1999 года Ельцин досрочно и добровольно покинул Кремль, что не имеет примеров в российской истории.