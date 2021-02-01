Володин поддержал введение ответственности за треш-стримы

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник выступил в поддержку борьбы с так называемыми треш-стримами, когда в интернете в прямом эфире демонстрируются издевательства над людьми.

"Совершенно очевидно, мы должны реагировать на это. Как только такая инициатива будет внесена, мы ее рассмотрим", - сказал Володин журналистам.

Ранее комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству принял решение создать специальную рабочую группу для выработки предложений в законодательство, направленных на борьбу с треш-стримами. Возглавил рабочую группу председатель временной комиссии СФ по информационной политике, член комитета по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Пушков, который и выступил инициатором запрета треш-стримов.

В ходе одного из заседаний временной комиссии по информполитике Пушков предложил наказывать за треш-стримы штрафами и лишением свободы на срок до 6 лет, как за унижение человеческого достоинства.

Одним из резонансных случаев стала онлайн-трансляция блогера Стаса Решетняка (Reeflay), в ходе которой умерла девушка. 4 декабря Раменский суд Подмосковья арестовал Решетняка до 3 февраля 2021 года, это решение обжаловал адвокат. 30-летнему блогеру предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки (ч. 4 ст. 111 УК РФ).