Семь авиарейсов задержали в аэропорту Мурманск из-за метеоусловий

МУРМАНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Неблагоприятные погодные условия - снегопад, туман и мороз привели к задержке семи рейсов в аэропорту Мурманск. Об этом в понедельник сообщил ТАСС официальный представитель аэропорта.

"Понижение температуры воздуха, снегопад и туман стали причиной задержки рейсов в аэропорту "Мурманск", сейчас активно работает снегоуборочная техника, идет расчистка взлетно-посадочной полосы, обработка реагентами, стараемся выполнить работу в максимально сжатые сроки, пока, предварительно, аэропорт закрыт до 21:00. На данный момент задержано прибытие и отправление семи рейсов, один из них Петербург - Мурманск был вынужден вернуться в аэропорт Пулково", - сказал собеседник агентства

Он добавил, что пассажиров предупредили о задержке, авиакомпании корректируют расписание.

По прогнозу Мурманского гидрометцентра, на территории Мурманской области 1 февраля сохраняется облачная с прояснениями погода, снег, метель, в отдельных районах изморозь. Температура воздуха ночью -10-15°, при прояснениях -20-25°, такая же погода сохранится на Кольском полуострове 2 и 3 февраля.