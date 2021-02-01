Стандарт по обеззараживанию лифтов может появиться в России в 2021 году

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Стандарт по обеззараживанию лифтов в многоквартирных домах может появиться в России в 2021 году, это поможет снизить риски распространения СОVID-19. Об этом сообщил в понедельник генеральный директор ассоциации "Российское лифтовое объединение" Петр Харламов на заседании медиаклуба "Лифт".

"Нами сейчас ведется работа по подготовке стандарта, ГОСТа. Наш технический комитет по стандартизации этим вопросом уже занимается. И в этом году мы такой стандарт должны выпустить", - сказал он.

Харламов напомнил, что в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 16 октября 2020 года лифты отнесены к объектам, требующим проведения профилактической дезинфекции с защитой органов дыхания с целью снижения рисков коронавируса. По его словам, производители прорабатывают стандарт в двух направлениях. "Первое - рециркуляторы. Они забирают воздух, дезинфицируют и возвращают обратно в кабину. Второе - устройства, которые могут дезинфицировать поверхности, например, бактерицидные лампы. Мы как производители к этому вопросу готовы, мы его инициируем", - пояснил эксперт.

Ранее Минстрой России рекомендовал управляющим компаниям увеличить периодичность уборки и чаще дезинфицировать подъезды в многоквартирных домах для профилактики из-за ситуации с коронавирусом.