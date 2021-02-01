Первая партия вакцины "Спутник V" поступила в Боснию и Герцеговину

БЕЛГРАД, 1 февраля. /ТАСС/. Первая партия вакцины "Спутник V" для Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) доставлена на аэродром в Сараево. Об этом сообщило в понедельник национальное телевидение республики РТРС .

Как сообщил телеканалу глава представительства Республики Сербской в Москве Душко Перович, первая партия российской вакцины доставлена на аэродром в Сараево. Вторая партия вакцины "Спутник V" "ожидается во второй половине февраля текущего года".

Информацию о доставке партии вакцины также подтвердил телеканалу глава Отделения по международному сотрудничеству Управления косвенного налогообложения БиГ Ратко Ковачевич. По его словам, в настоящее время партия препарата находится на складе Сараевского аэропорта с соблюдением необходимого температурного режима. "Ожидается решение Министерства здравоохранения Республики Сербской, чтобы вакцина могла быть направлена в Баня-Луку", - заявил Ковачевич.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека. Препарат зарегистрирован также в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии и ОАЭ.