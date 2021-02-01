В России могут появиться заменяющие таблетки инъекции для людей с ВИЧ

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Инъекционные препараты для людей с ВИЧ-инфекцией могут появиться в России. Об этом в понедельник сообщил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус.

"Есть еще один важнейший аспект, <...> это возможность использования инъекционных препаратов, которые есть и сейчас уже выходят на западные рынки. Представляется, что именно для нашей страны это будет являться важнейшим стимулом для оказания полноценной помощи больным (с ВИЧ-инфекцией - прим. ТАСС), наркозависимым", - сказал он на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Согласно презентации к его выступлению, 1 460 таблеток в год, которые принимают некоторые пациенты, можно будет заменить всего 12 инъекциями.