В Суррее выявили "южноафриканский" штамм COVID-19 у жителей, не посещавших ЮАР

ЛОНДОН, 1 февраля. /ТАСС/. Первые случаи заражения "южноафриканским" штаммом коронавируса у жителей Великобритании, не посещавших в последнее время ЮАР, выявлены в английском графстве Суррей. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении местных властей.

В связи с этим жителям нескольких районов города Уокинг на юго-востоке Англии были отправлены ПЦР-тесты на коронавирус, которые им рекомендуется сделать дома вне зависимости от наличия симптомов COVID-19. Ожидается, что до конца недели данная схема будет также расширена на соседний город Эгем. Отмечается, что сданные тесты будут собирать медработники, после чего они будут рассылаться в лаборатории для проверки штамма коронавируса.

Власти Суррея отмечают, что жители, у которых нет симптомов заболевания, не обязаны уходить на 10-дневную самоизоляцию. "Мы расширяем действие программы тестирования, чтобы отслеживать распространение нового варианта", - подчеркивается в сообщении. При этом врачи указали, что на данный момент нет оснований утверждать, что указанная разновидность вируса вызывает более тяжелое заболевание, чем другие, или что разработанные вакцины неэффективны против этой мутации.

В настоящее время в Великобритании выявлено 105 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса, впервые выявленным в ЮАР. Неделю назад министр здравоохранения королевства Мэтт Хэнкок заявил, что все эти случаи были идентифицированы у людей, которые совершали поездки в республику.

Власти ЮАР объявили 21 декабря прошлого года, что осенью на юге страны была обнаружена новая форма коронавируса. Вирус, получивший маркировку 501.V2, вызвал в республике вторую волну эпидемии, пик которой пришелся на середину января. Предварительные исследования показывают, что эта разновидность коронавируса распространяется с очень высокой скоростью.

О выявлении "южноафриканского" варианта коронавируса в Соединенном Королевстве впервые стало известно 23 декабря, после чего британские власти установили ограничения на авиасообщение с ЮАР. В середине января правительство Великобритании в связи с распространением нового штамма коронавируса в ЮАР объявило о введении запрета на въезд в королевство из ряда африканских стран - Намибии, Зимбабве, Ботсваны, Эсватини, Замбии, Малави, Лесото, Мозамбика и Анголы.