В Татарстане более 400 участников несанкционированных акций доставили в ОВД

КАЗАНЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Участие в несогласованных митингах, проходивших 31 января в городах Татарстана, приняли более 600 человек. В территориальные органы внутренних дел доставили более 400 человек. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МВД по республике.

"31 января 2021 года были осуществлены попытки проведения несогласованных протестных мероприятий в городах Республики Татарстан, в которых приняли участие более 600 человек. За различные нарушения в территориальные ОВД доставили 419 человек", - говорится в сообщении.

Как отметили ранее в пресс-службе Вахитовского районного суда города Казани, в понедельник поступило 345 материалов по митингу.