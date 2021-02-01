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В Татарстане более 400 участников несанкционированных акций доставили в ОВД

Как отметили ранее в пресс-службе Вахитовского районного суда города Казани, в понедельник к ним поступило 345 материалов по митингу

КАЗАНЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Участие в несогласованных митингах, проходивших 31 января в городах Татарстана, приняли более 600 человек. В территориальные органы внутренних дел доставили более 400 человек. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МВД по республике.

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"31 января 2021 года были осуществлены попытки проведения несогласованных протестных мероприятий в городах Республики Татарстан, в которых приняли участие более 600 человек. За различные нарушения в территориальные ОВД доставили 419 человек", - говорится в сообщении.

Как отметили ранее в пресс-службе Вахитовского районного суда города Казани, в понедельник поступило 345 материалов по митингу.

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