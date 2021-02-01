Пенсионеров из отдаленных сел Пензенской области бесплатно доставят в пункты вакцинации

ПЕНЗА, 1 февраля. /ТАСС/. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил организовать доставку до пунктов вакцинации от коронавируса граждан 65 лет и старше, живущих в отдаленных селах и решивших сделать прививку. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе правительства региона.

По словам Белозерцева, доставлять пенсионеров до пунктов вакцинации будут социальным транспортом, который закупили по нацпроекту.

В ходе совещания в правительстве Пензенской области в понедельник глава Минздрава региона Александр Никишин отметил, что первый компонент вакцины в регионе получили 4 600 человек, оба компонента - 1 400 жителей Пензенской области. В конце января в регион поступило 10,5 тыс. доз вакцины, до конца февраля регион получит еще более 46 тыс. доз. Всего в Пензенской области работают 36 площадок для вакцинации, в первой декаде февраля планируется открыть еще 24.

В Пензенской области, по данным на 1 февраля, подтвержден 32 931 случай заражения коронавирусной инфекцией, 26 045 человек выздоровели, 382 пациента умерли.