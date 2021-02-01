Записаться на прививку теперь можно на госуслугах. Главное о коронавирусе за 1 февраля

Пандемия COVID-19

Чехия ужесточила правила въезда из-за рубежа из-за распространения новых штаммов COVID-19

Граждане, прибывающие в Чехию из стран с высоким риском переноса коронавируса, будут обязаны предоставить властям при въезде справки о негативных результатах ПЦР-тестов на вирус и пройти пятидневный режим самоизоляции

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