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Пандемия COVID-19

Записаться на прививку теперь можно на госуслугах. Главное о коронавирусе за 1 февраля

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 3 868 087 случаев заражения, из них новых — 17 648 (минимум с 28 октября). За сутки умерли 437 человек, за весь период — 73 619.
  • Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что сделал прививку два месяца назад. Он добавил, что иностранные вакцины могут появиться в РФ, но в приоритете российские.
  • На портале госуслуг открылась запись на вакцинацию. Чтобы записаться, зарегистрированному пользователю достаточно выбрать время и медицинскую организацию. Если свободных слотов для записи не будет, то заявка уйдет в лист ожидания.

Москва

  • Всего зафиксировано 932 109 случаев заражения, из них новых — 2037. Госпитализированы 715 человек.

Мир

  • Всего зафиксировано более 102,9 млн случаев заражения, умерли 2 227 900 человек (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • В Армении одобрили применение "Спутника V".
  • Коронавирус способен вызывать нарушения в работе почек, выяснили американские ученые.
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Пандемия COVID-19
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