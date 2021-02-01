Записаться на прививку теперь можно на госуслугах. Главное о коронавирусе за 1 февраля

Россия
- Всего зафиксировано 3 868 087 случаев заражения, из них новых — 17 648 (минимум с 28 октября). За сутки умерли 437 человек, за весь период — 73 619.
- Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что сделал прививку два месяца назад. Он добавил, что иностранные вакцины могут появиться в РФ, но в приоритете российские.
- На портале госуслуг открылась запись на вакцинацию. Чтобы записаться, зарегистрированному пользователю достаточно выбрать время и медицинскую организацию. Если свободных слотов для записи не будет, то заявка уйдет в лист ожидания.
Москва
- Всего зафиксировано 932 109 случаев заражения, из них новых — 2037. Госпитализированы 715 человек.