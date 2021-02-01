МИД: использование "Спутник V" в Испании зависит от ее одобрения европейскими властями

МАДРИД, 1 февраля. /ТАСС/. Возможность использования в Испании российской вакцины от коронавируса "Спутник V" зависит от ее одобрения Европейским агентством лекарственных средств. Об этом заявила в понедельник глава МИД королевства Аранча Гонсалес Лая в интервью телеканалу Sexta .

"Ответ на этот вопрос находится в руках европейских органов здравоохранения, - пояснила министр. - Давайте не будем забывать, что именно они являются гарантом того, что все вакцины, которые могут быть использованы на европейском пространстве, прошли контроли эффективности и безопасности".

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека. Препарат зарегистрирован также в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии и ОАЭ.