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Пандемия COVID-19

МИД: использование "Спутник V" в Испании зависит от ее одобрения европейскими властями

Вакцину должно одобрить Европейское агентство лекарственных средств

МАДРИД, 1 февраля. /ТАСС/. Возможность использования в Испании российской вакцины от коронавируса "Спутник V" зависит от ее одобрения Европейским агентством лекарственных средств. Об этом заявила в понедельник глава МИД королевства Аранча Гонсалес Лая в интервью телеканалу Sexta.

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"Ответ на этот вопрос находится в руках европейских органов здравоохранения, - пояснила министр. - Давайте не будем забывать, что именно они являются гарантом того, что все вакцины, которые могут быть использованы на европейском пространстве, прошли контроли эффективности и безопасности".

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека. Препарат зарегистрирован также в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии и ОАЭ.

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ИспанияПандемия COVID-19
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