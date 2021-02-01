В Адыгее начали возобновлять плановую медицинскую помощь

МАЙКОП, 1 февраля. /ТАСС/. Медицинские учреждения Адыгеи, перепрофилированные под прием пациентов с коронавирусом, в связи со стабилизацией ситуации и снижением заболеваемости начинают возобновлять плановый прием пациентов. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы республики по итогам пленарного совещания правительства, которое провел глава республики Мурат Кумпилов.

"В трех ковидных госпиталях загруженность коечного фонда составляет 65%. Ряд специализированных отделений, которые освобождались для коронавирусных больных, уже начинают деятельность в прежнем режиме", - говорится в сообщении со ссылкой на министра здравоохранения республики Рустема Меретукова.

Кумпилов поручил в сжатые сроки обеспечить их функционирование в штатном формате, а также приступать к плановым операциям, добавили в пресс-службе.

Стабилизации ситуации в том числе способствовали принятые в регионе ограничения. Ношение масок в местах массового пребывания людей в регионе стало обязательным и контролируется, в конце минувшего года власти временно запретили проведение в регионе всех спортивных соревнований, организацию массовых банкетов в кафе и ресторанах, приостановили торжественные государственные регистрации бракосочетаний в органах ЗАГС. Для профилактики распространения коронавирусной инфекции после новогодних каникул дистанционное обучение ученикам пятых-восьмых и десятых классов продлили до 18 января.

По данным регионального оперативного штаба по состоянию на понедельник, в республике коронавирусную инфекцию с начала пандемии выявили у 13 122 человек, на лечении находятся 1 750 человек (плюс 40 за сутки). С начала пандемии в республике выздоровели 11 250 человек (плюс 46 за сутки), умерли 122.