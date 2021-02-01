СЖР просит Колокольцева о личном контроле задержаний журналистов 31 января

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) обратился к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой взять проверку задержаний журналистов 31 января под личный контроль.

"Просим Вас взять под личный контроль проведение проверок по факту задержания журналистов на предмет законности, а также по факту применения насилия и воспрепятствования осуществлению журналистской деятельности при освещении несанкционированных акций, прошедших 31.01.2021", - говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте организации.

По данным союза, в результате действий правоохранительных органов около 60 представителей СМИ пострадали или были задержаны. Информация о задержании журналистов поступала в СЖР из Москвы, Якутии, Иркутска, Магнитогорска, Твери, Ростова, Нижнего Новгорода, Сочи, Самары, Улан-Удэ, Новокузнецка, Хабаровска, Владивостока, Сыктывкара, Ставрополя, Мурманска, Калуги, Ижевска. Почти все они были отпущены после проверки документов.

"В данном случае журналисты, выполняя свой долг перед обществом, подверглись физическому насилию. Это, к сожалению, не первый случай, когда оказывается физическое давление на журналиста и происходит воспрепятствование его профессиональной деятельности", - отмечает сайт СЖР. У значительной части задержанных журналистов при этом имелся видимый отличительный знак представителя СМИ или жилет с надписью "Пресса".

Акции 31 января

Несанкционированные акции прошли в воскресенье в ряде российских городов. Аналогичные акции состоялись 23 января в Москве и других крупных городах России. МВД и прокуратура неоднократно призывали не принимать участие в несогласованных мероприятиях, предупреждая об ответственности вплоть до уголовной.

По данным московской полиции, в несанкционированной акции 31 января в городе участвовали около 2 тыс. человек. Как сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, порядка 150 человек были задержаны.