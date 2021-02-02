СМИ: в Португалии в январе зафиксировали наибольшее количество смертей за последние 12 лет

МАДРИД, 2 февраля. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Португалии за сутки увеличилось на 5 805, составив 726 321. Об этом свидетельствуют распространенные данные главного управления здравоохранения республики.

За прошедшие 24 часа в Португалии умерли 275 человек с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 12 757. Выздоровели более 534,3 тыс. заразившихся. Госпитализированы более 6,8 тыс. человек, из них 865 находятся в отделениях интенсивной терапии.

Как сообщил в понедельник телеканал SIC, в январе 2021 года в Португалии было зафиксировано наибольшее количество смертей за последние 12 лет - 19 452. Отмечается, что летальные исходы вследствие коронавирусной инфекции составили 28% от общего числа.

С 22 января в стране на 15 дней закрылись образовательные учреждения всех уровней из-за обострения эпидемической ситуации в условиях пандемии. Кроме того, для предотвращения распространения новых штаммов коронавируса власти решили приостановить авиасообщение с 23 января с Великобританией, а с 27 января - с Бразилией.

Ранее президент страны Марселу Ребелу ди Соуза не исключил, что действующий в настоящее время режим ЧП будет продлеваться до лета. Совет министров Португалии одобрил указ, который вносит ряд изменений в отношении мер, регулирующих продление режима ЧП. В частности, с 31 января вводится контроль на сухопутной границе республики, а также ограничения на путешествия граждан страны за пределы Португалии морским, воздушным и другими путями, за исключением особых обстоятельств.