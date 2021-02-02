РНБ в Петербурге открыла выставку документов и изданий к 90-летию со дня рождения Ельцина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Выставка документов и изданий, рассказывающая о Санкт-Петербурге в эпоху Бориса Ельцина, открылась в Российской национальной библиотеке, передает корреспондент ТАСС. Экспозиция приурочена к 90-летию со дня рождения первого президента России.

"Наша выставка - она неоднозначна, как и время было неоднозначное. Мы представляем здесь литературу, которая выходила в то время, <…> у нас есть газетные материалы, они тоже очень интересные свидетели этого непростого [периода]. <…> Мы попытались представить вам выставку, которая как раз повествует и о плюсах, и о минусах того времени", - сказал на открытии генеральный директор РНБ Владимир Гронский, отметив, что именно в эпоху Ельцина "закладывались созидательные основы возрождения великой России".

Выставка, которая будет работать до 22 февраля, содержит пять тематических блоков о важнейших событиях в жизни города, связанных с именем Ельцина. Она построена на основе документов и изданий, вышедших с 1987 по 2017 гг., из фондов библиотеки, среди них - фотографии, книги, статьи.

О наследии города, связанном с именем Ельцина

Один из разделов посвящен культурной жизни города. "Именно Борис Николаевич Ельцин в 1997 году на совещании <…> провозгласил Петербург культурной столицей России. Он как-то поставил нас на эту высоту, которую мы, слава Богу, продолжаем держать", - отметил Гронский.

В числе экспонатов - издания о спортивной жизни города: об Играх доброй воли 1994 года, строительстве Ледового дворца в преддверии чемпионата мира по хоккею 2000 года, первой за 55 лет победе футбольного клуба "Зенит" в Кубке России и проведении в Петербурге теннисных турниров мирового уровня. Также в экспозицию вошли материалы о поездках Ельцина на промышленные предприятия Петербурга: на Кировский завод, "ЛОМО" и другие. Еще один раздел выставки рассказывает о политической жизни города. В нем также представлены воспоминания Ельцина, его супруги Наины Ельциной, его современников Егора Лигачева, Юрия Воропайкина и другие издания.

Наряду с книгами и газетными публикациями, в РНБ представлены и выдержки из журналов. Так, из периодического издания "Морской флот" можно узнать "о том, как Ельцин разговаривал с докерами в 1992 году, отвечал на откровенные и очень злободневные вопросы", рассказал куратор выставки Дмитрий Гусаров. Частью экспозиции также стал предоставленный тележурналистом Бэллой Курковой видеоряд, основанный на материалах о пребывании Ельцина в городе в ходе предвыборной кампании в марте 1991 года. "Первая часть записана на Кировском заводе, где он с рабочими говорит, и вторая часть - где он выступает в здании Ленсовета - в Мариинском дворце, будущем Законодательном собрании и, собственно, критикует, много высказывает пожеланий о том, как нужно дальше развиваться городу", - отметил он.

Полномочный представитель президента в Санкт-Петербурге в 1992-2000 гг. Сергей Цыпляев отметил на открытии, что в период руководства страной Ельциным были заложены основы свободной рыночной экономики, была создана новая Конституция, которая, по его мнению, является "ему (Ельцину) памятником". Цыпляев отметил, что Ельцину было присуще внимательное отношение к гражданам страны, "понимание того, о чем думают наши люди".

О Ельцине

Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Свердловской области. Начинал работать мастером треста "Уралтяжтрубстрой". Был первым секретарем Свердловского обкома КПСС, затем первым секретарем Московского горкома партии. В 1987 году Ельцин был смещен со своего поста и вернулся в большую политику только в марте 1989 года, став народным депутатом СССР. В 1990 году был избран на альтернативной основе председателем Верховного совета РСФСР.

12 июня 1991 года всенародным голосованием Ельцин был избран первым президентом РФ, а 3 июля 1996 года он был переизбран на второй срок. 31 декабря 1999 года Ельцин досрочно и добровольно покинул Кремль, что не имеет примеров в российской истории.