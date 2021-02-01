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Пандемия COVID-19

Чехия намерена изучить опыт использования Венгрией вакцины "Спутник V"

Советник премьер-министра Роман Прымула особо подчеркнул, что вопрос о возможной покупке вакцины "Спутник V" в Чехии пока рассматривается исключительно на экспертном уровне

ПРАГА, 1 февраля. /ТАСС/. Чехия намерена до конца недели приступить к переговорам на уровне экспертов с Венгрией, чтобы обсудить опыт использования этой страной российской вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщил в понедельник журналистам советник премьер-министра, а в недавнем прошлом министр здравоохранения Чехии врач-эпидемиолог Роман Прымула.

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"Нас интересуют эффективность российской вакцины "Спутник V" и опыт ее использования в Венгрии, - отметил он. - Поэтому, возможно, уже на текущей неделе с этой страной начнется обсуждение этих вопросов на уровне экспертов".

Прымула особо подчеркнул, что вопрос о возможной покупке вакцины "Спутник V" в Чехии пока рассматривается исключительно на экспертном уровне. "Пока это только в самом начале. В конце прошлой недели он [вопрос] обсуждался в аппарате правительства Чехии, а на этой неделе мы могли бы начать переговоры [с Венгрией]. Должен решительно заявить, что решения о покупке "Спутник V" не было. Мы только хотим [детально] обсудить эту возможность", - сказал Прымула.

Он подчеркнул, что лично хотел бы ознакомиться со всей рабочей документацией по "Спутнику V". Ее планируется получить от партнеров в Венгрии. Сейчас в Чехию поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также американской компании Moderna.

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ЧехияРоссияВенгрияПандемия COVID-19
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