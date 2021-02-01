В Тульской области начали делать до 6,5 тыс. прививок от COVID-19 в день

ТУЛА, 1 февраля. /ТАСС/. Вакцинацию от коронавируса с 1 февраля начали проводить в 46 прививочных пунктах на территории Тульской области, в том числе в единственном в регионе кабинете, открывшемся в торговом центре "Гостиный двор". Суммарно в них возможно выполнять до 6,5 тыс. прививок в день, сообщила в понедельник пресс-служба облправительства.

"Работает 46 прививочных кабинетов, 42 из них находятся в государственных учреждениях здравоохранения, два в частных медицинских организациях. Еще один кабинет создан в Тульском государственном университете. Общая мощность всех 46 кабинетов для вакцинации составляет 6 500 прививок в сутки", - говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Один из прививочных пунктов с 1 февраля также открылся в Туле в торговом центре "Гостиный двор" по поручению губернатора Алексея Дюмина. Пройти вакцинацию в нем можно без предварительной записи, но при наличии паспорта, медполиса и СНИЛС. "В помещении оборудованы кабинет осмотра врача и прививочный кабинет, где обеспечены необходимые условия хранения вакцины. Есть зона отдыха, где пациент в течение 30 минут после прививки будет находиться под наблюдением медиков", - отметили в понедельник в пресс-службе.

В регионе организовали вакцинацию сотрудников промышленных предприятий, для этого задействовали 36 мобильных медицинских бригад. Выездные бригады делают прививки и жителям отдаленных населенных пунктов, эта работа организована на базе 46 фельдшерско-акушерских пунктов и девяти амбулаторий. По данным на 1 февраля в регион поступило около 31 тыс. доз вакцины от коронавируса, суммарно привили более 18 тыс. человек.

С начала пандемии в Тульской области выявлено 29 098 случаев заражения коронавирусом, в том числе 172 - за последние сутки, 26 353 человека выздоровели, 1 016 пациентов умерли. На 1 февраля в инфекционных госпиталях находится 1 060 человек, всего развернули 1 674 койки, 506 коек переведены в резерв и могут быть введены в работу течение суток в случае ухудшения эпидобстановки.

В пресс-службе отметили, что Минздрав области составил план поэтапного сворачивания коечного фонда и возвращения учреждений к профильной деятельности. Губернатор отметил, что уже необходимо начать подготовку к возможному подъему заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, ковидом в предстоящий осенне-зимний период. "Используя накопленный опыт, необходимо уже сейчас думать об осенне-зимнем сезоне 2021 года. О средствах индивидуальной защиты, вакцинах, которые должны быть в наличии, о лекарственных препаратах, о бригадах врачей, которые будут работать именно по этому направлению", - приводит пресс-служба слова Дюмина.