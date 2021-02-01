Беглов: планы тысяч петербуржцев на выходной нарушились из-за несогласованной акции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Несанкционированная акция, прошедшая в центре Санкт-Петербурга в воскресенье, помешала планам тысяч горожан, а также нормальной работе транспорта, сказал губернатор Александр Беглов в понедельник в эфире "Радио России".

"Планы на выходной тысяч петербуржцев были нарушены, также как было нарушено постановление правительства Санкт-Петербурга о мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Оно запрещает проведение публичных мероприятий. Некоторые граждане устроили массовую прогулку по проезжей части центральных улиц, что вынужденно привело к усилению мер безопасности в городе. Многие горожане не успели по своим делам, не попали в места отдыха. Незаконные действия также помешали нормальной работе общественного транспорта", - сказал Беглов.

По его мнению, "город столкнулся с безответственностью и эгоизмом, заложниками которого стали петербуржцы". Он также отметил, что никакие организации и общественные объединения "даже не пытались согласовать мероприятие и официально уведомить о готовящихся акциях".

Как сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, из-за акции был затруднен доступ людей к учреждениям культуры. "В связи с несогласованными акциями в центре Санкт-Петербурга вчера зрители с большим трудом попали на мероприятия в Михайловский театр, Филармонию имени Шостаковича, ТЮЗ имени Брянцева, Театр музыкальной комедии. Многие отказались от похода в Музей театрального и музыкального искусства и Музей Анны Ахматовой, Эрмитаж и Русский музей, хотя заранее купили билеты на конкретный сеанс. Кроме того, были отменены и перенесены репетиции и спектакли в Театре Комедии имени Акимова и Театре марионеток имени Деммени", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Пиотровский отметил, что обладатели билетов, пропустившие культурные мероприятия, смогут попасть на них в другой день. "Все, кто по той или иной причине не смог попасть 31 января в музеи, театры, концертные залы, смогут это сделать в другой день, связавшись с администрацией учреждений", - отметил вице-губернатор.

Несанкционированная акция в воскресенье в Петербурге началась в полдень 31 января на Пионерской площади, после чего ее участники двинулись по Московскому проспекту к Сенной площади, затем к зданию законодательного собрания города на Исаакиевской площади. Завершилась акция на площади у ТЮЗа.

В новость внесены изменения (21:35 мск) - добавлен комментарий вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского.