Эксперт заявил об отсутствии данных об эффективности лишь одной дозы вакцины Moderna

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Глава биотехнологической компании Moderna, разработавшей вакцину от коронавируса, считает эффективным применение двух доз, поскольку данных об эффективности лишь одной дозы на данный момент нет.

"Как ученый и врач, я оперирую с имеющимися у нас результатами клинических испытаний, и они указывают на то, что применение двух доз эффективно обеспечивает защиту от коронавируса, - отметил президент компании Стефен Ходж в понедельник в интервью телекомпании ABC. - Именно такую модель применения вакцины мы и изучали". Он не исключил, что и одна доза вакцины может быть полезной, но при этом подчеркнул, что "в данный момент нет никаких подтверждающих это научных данных".

Ранее в интервью телекомпании NBC другой эксперт, директор Центра изучения инфекционных заболеваний при Университете штата Миннесота Майкл Остерхолм высказывался в пользу максимально широкого использования одной дозы вакцины для людей в возрасте старше 65 лет. Он ссылался на то, что в предстоящие 6 - 14 недель можно ожидать роста числа инцифированных "британским" штаммом коронавируса.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 26,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 441 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.