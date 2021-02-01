Меркель высказалась против предоставления привилегий привитым от коронавируса

БЕРЛИН, 1 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась против предоставления привилегий жителям, которым были или будут сделаны прививки от коронавируса.

Что это такое и пригодятся ли они в будущем?

"Вакцинные паспорта". Что это такое и пригодятся ли они в будущем?

"Новых свобод не будет", - сказала она в понедельник на пресс-конференции в Берлине после совещания с отдельными членами своего кабинета, главами регионов, представителями ЕС и фармацевтических компаний. Переговоры были посвящены вопросам вакцинации населения от коронавируса.

По словам Меркель, тема предоставления привилегий привитым не обсуждалась. Она также указала на то, что, пока не прояснен вопрос, могут ли они быть переносчиками вируса, нет смысла и вести дискуссии по данному вопросу.

Одновременно канцлер не исключила, что "придется делать прививки [от коронавируса] многие годы, как и в случае прививок от гриппа, когда каждый раз появляется новая мутация". "Может случиться так, что это не будет однократным процессом", - заметила Меркель.