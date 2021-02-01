В ЕК заявили, что миру потребуется больше вакцин, учитывая новые варианты коронавируса

МАДРИД, 1 февраля. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает, что миру потребуется больше вакцин от коронавируса, учитывая возможное распространение его новых вариантов. Соответствующее мнение она выразила в опубликованном в понедельник интервью газете El Pais .

"Сейчас меня беспокоят варианты [коронавируса], потому что я знаю, что вирусы мутируют, - отметила она. - Вот почему я считаю, что мы должны подготовиться к сценариям, которые, как мы надеемся, не осуществятся". "В это воскресенье я встретилась с управляющими фармацевтических компаний, с которыми у нас есть контракты, с учеными и со [специалистами из] Европейского агентства лекарственных средств, - добавила фон дер Ляйен. - Мы хотим ускорить подготовку на случай, если появятся варианты, вызывающие больше проблем".

В частности, глава ЕК заявила о необходимости "увеличить производственные мощности", поскольку, "если есть что-то, что не подлежит сомнению, так это то, что миру будет нужно больше вакцин, если принимать во внимание варианты" коронавируса. Фон дер Ляйен также выразила уверенность в том, все еще возможно вакцинировать от коронавируса 70% взрослого населения Европы к концу лета.

Вакцинация от COVID-19 в разных странах ЕС началась в конце декабря 2020 года - начале января 2021 года. В связи с нехваткой вакцины в большинстве стран сообщества прививки сейчас делают приоритетным группам населения, а массовая вакцинация начнется не раньше весны.