В Мосгорсуде рассмотрят вопрос о замене Навальному условного наказания на реальное

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде рассмотрит во вторник представление ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании "Ив Роше". Как сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда, из-за большого количества аккредитованных на заседание журналистов оно пройдет в здании Московского городского суда, где есть подходящие помещения.

В суде будет организована видеотрансляция для тех, кто не сможет попасть непосредственно в зал судебного заседания. Начало процесса назначено на 11:00 мск. Как ожидается, Навального доставят в суд.

Из-за призывов провести несанкционированную акцию перед зданием суда будут приняты повышенные меры безопасности. Даже во внутренний двор Мосгорсуда будут пускать только судей и сотрудников, а также аккредитованных журналистов.

Ходатайство УФСИН

УФСИН по Москве подал представление в суд о замене Навальному вида наказания из-за систематических нарушений возложенной на него обязанности регистрироваться дважды в месяц в уголовно-исполнительной системе до истечения испытательного срока - 29 декабря 2020 года. Как сообщили ТАСС в УФСИН, в течение 2020 года Навальный минимум 6 раз, до заболевания, не явился на регистрацию - 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля, 17 августа. По каждому нарушению ему выносились официальные предупреждения.

В период с 17 августа по 29 декабря Навальный на регистрацию также не являлся. При этом УФСИН учло тот факт, что с 22 августа он находился на лечении в берлинской клинике Charite. На уведомление о явке 23 октября уже после выписки Навальный не ответил. Только спустя месяц, 23 ноября, он направил в адрес УФСИН уведомление о том, что он проживает в Берлине в Hotel Arabel, где, по его словам, восстанавливает здоровье. Официальные подтверждения лечения в отеле предоставлены не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию, пояснили в столичном управлении ФСИН. Навальный был объявлен в розыск 29 декабря и задержан в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Берлина. До решения суда он содержится в следственном изоляторе.

Представление ФСИН поддержала прокуратура. "Данное представление признано законным и обоснованным. С учетом изложенного прокуратура намерена отстаивать свою позицию в судебном заседании", - сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры.

Как ранее сообщил ТАСС замдиректора ФСИН Анатолий Якунин, подобное обращение о замене вида наказания является обычной практикой. Только в 2019 году в отношении более 15 тыс. условно осужденных суды приняли решения об отмене условного осуждения и исполнении назначенного приговором наказания, сказал он.

В свою очередь адвокат Навального Ольга Михайлова рассказала ТАСС, что ее подзащитный не согласен с позицией ФСИН и намерен добиваться отклонения ходатайства. "Но если Симоновский суд все же решит заменить ему условный срок на реальный, то он проведет в заключении меньше, чем три с половиной года. Навальный год находился под домашним арестом во время следствия и суда. Зачет срока произойдет по старым правилам: день под домашним арестом за день под стражей", - заявила она.

Приговор

30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального за мошенничество в отношении компаний "Ив Роше" и "Многопрофильная процессинговая компания" к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком на 5 лет. В 2017 году испытательный срок был продлен на год из-за систематических неявок без уважительных причин на регистрацию и неоднократного привлечения к административной ответственности. Постановлением Президиума Верховного суда от 25 апреля 2018 года приговор признан законным, обоснованным и оставлен без изменения.