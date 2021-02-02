Ученые США выясняют, может ли коронавирус привести к диабету

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Американские специалисты выясняют, может ли вызываемое коронавирусом заболевание COVID-19 в качестве одного из осложнений привести к возникновению диабета. Как отмечает в понедельник газета The Washington Post , еще в январе 2020 года медики в Ухане наблюдали повышенный уровень содержания сахара в крови у пациентов с COVID-19. Итальянские врачи также интересовались наличием взаимосвязи между вирусными инфекциями и нарушениями усвоения глюкозы в организме. Такая тенденция имела место при атипичной пневмонии.

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"Несмотря на то, что коронавирус поражает легкие, он все чаще сопровождается образованием тромбов, неврологическими расстройствами, поражением почек и сердца. Исследователи полагают, что к осложнениям скоро может добавиться впервые диагностированный диабет: как первого типа, когда организм не вырабатывает необходимый для регулирования сахара инсулин, так и второго типа, при котором вырабатывается слишком мало инсулина, - пишет издание. - Однако ученые пока не знают, способен ли коронавирус усугубить [подобные] проблемы со здоровьем или вызвать их".

По данным журнала Diabetes, Obesity and Metabolism, у 14,4% госпитализированных с тяжелым течением коронавируса развился диабет. Ученые зафиксировали неконтролируемую гипергликемию (рост содержания глюкозы в крови) у 3 700 пациентов в ходе восьми исследований. Вместе с тем подобное явление возникает также из-за реакции на лечение препаратами со стероидами. В пользу взаимосвязи процессов эксперты обращают внимание на то, что страдающим от диабета при коронавирусе требуются повышенные дозы инсулина.

На данный момент исследователи изучают, может ли коронавирус вызывать новый тип диабета, протекающий иначе, чем традиционные формы заболевания.