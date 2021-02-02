Четверть россиян уверены, что связи являются главным в карьере

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Почти четверть россиян (24%) считают, что главным в карьере являются связи и знакомства. Такое убеждение чаще разделяют мужчины, свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

По данным опроса, влияние знакомств сотрудника на его карьеру в компании представители работодателей в среднем оценивают на 4,9 балла из 10. При этом 22% менеджеров по персоналу сообщили, что личные связи работника совершенно не отражаются на его профессиональном и должностном росте, и только 15%, напротив, уверены, что именно они определяют карьерный рост специалиста.

"В том, что друзья или родственники - это главное в карьере, уверен каждый четвертый россиянин (24%). Такое убеждение чаще разделяют мужчины (27% против 16% среди женщин) и респонденты старше 45 лет (27%). В январе 2020 года мнение об определяющей роли знакомств с правильными людьми было чуть менее популярно: так думали 22%", - говорится в тексте исследования.

При этом каждый пятый опрошенный (21%) придерживается прямо противоположного мнения: ключевое значение в карьере имеет профессионализм, а не знакомства и связи. Более половины респондентов (51%) уверены, что знакомства и связи помогают в карьере, однако не являются главным фактором.

Исследование проводилось в январе текущего года во всех округах РФ. В нем приняли участие более 1 тыс. менеджеров по персоналу и другие представители кадровых служб, а также свыше 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.