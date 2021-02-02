Специалисты отслеживают передвижение тигра, который был замечен в южном районе Приамурья

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Молодой тигр был замечен на территории Амурской области. За отслеживание передвижения животного взялись представители охотнадзора, сообщается во вторник в Instagram центра "Амурский тигр".

"В Амурской области прибавление. Это молодой самец, который скорее всего пришел из соседней Еврейской автономной области в поисках собственного участка. Вполне вероятно, что он - отпрыск одной из известных тигриных пар", - говорится в сообщении.

О том, что в Амурской области бродит тигр стало известно из видео жителей региона, которые сняли встречу с хищником и распространили запись в мессенджерах.

"В конфликтных ситуациях зверь не замечен, населенные пункты обходит стороной", - отметили в центре "Амурский тигр".

По информации специалистов, местный охотнадзор отслеживает передвижение зверя. Не исключено, что на территории региона тигр встретится с тигрицей Еленой, которая обитает в лесах Приамурья.