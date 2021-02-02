Google выплатит $3,8 млн по делу о дискриминации по половому признаку

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Корпорация Google согласилась выплатить $3,8 млн для урегулирования дела о дискриминации при найме на работу и оплате труда сотрудников. Об этом сообщается в распространенном в понедельник пресс-релизе Министерства труда США.

Как поясняет американское ведомство, в ходе проверки, в частности, было выявлено неравенство в оплате труда сотрудников женского и мужского пола, занимавших должности программных инженеров в трех подразделениях компании в штатах Калифорния и Вашингтон. Кроме того, Минтруд США заявляет о наличии признаков гендерной и расовой дискриминации при приеме на работу в нескольких филиалах Google в тех же штатах.

"Министерство труда США достигло договоренности с Google об урегулировании [относительно] обвинений в систематической дискриминации в вопросе зарплаты и приема на работу в подразделениях компании в штатах Калифорния и Вашингтон", - говорится в сообщении. В соответствии с мировым соглашением Google "выплатит свыше $3,8 млн более чем 5,5 тыс. нынешних сотрудников и соискателей вакансий". Сумма в $1,25 млн из этих средств будет выделена на корректировку в течение следующих пяти лет уровня заработной платы программных инженеров в подразделениях Google в Вашингтоне, Калифорнии и Нью-Йорке.