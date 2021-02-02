Полиция изъяла оружие у двух подозреваемых в незаконной охоте в приморском нацпарке

ВЛАДИВОСТОК, 2 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции изъяли порох, нож со следами крови и мясо кабана у двоих местных жителей, подозреваемых в незаконной охоте в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье, сообщила во вторник пресс-служба нацпарка. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

"Хотя браконьеры успели сбежать с места преступления, инспекторы "Земли леопарда" провели самостоятельное административное расследование и сумели за несколько часов выявить фамилии нарушителей и их адреса. На основании оперативно добытых данных инспекторы провели оперативно-разыскные мероприятия вместе с Хасанским РУВД. Обыск по обоим адресам показал причастность подозреваемых к злодеянию. В ходе досмотра по первому адресу, в Филипповке, было найдено мясо кабана. На втором адресе обнаружили незаконный порох и нож со следами крови", - говорится в сообщении.

Первое нарушение выявлено в районе села Филипповка Хасанского района, где найдена шкура кабана, убитого из огнестрельного оружия. Во втором случае, на границе с заповедником "Кедровая падь", инспекторы преследовали машину браконьеров, которой удалось скрыться. На месте незаконной ночной охоты обнаружена убитая косуля.

Как сообщили в УМВД России по Приморскому краю, полиция проводит комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Назначено проведение ряда исследований. Санкция статьи 258 УК РФ ("Незаконная охота на особо охраняемой природной территории") предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В национальном парке обитает множество копытных животных, которые являются кормовой базой для краснокнижных кошек - амурского тигра и дальневосточного леопарда. Площадь охраняемой территории составляет 369 тыс. га.