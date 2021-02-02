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Пандемия COVID-19

Центры для пациентов с коронавирусом в Приморье сократили часы приема

Теперь они работают по 12 часов

ВЛАДИВОСТОК, 2 февраля. /ТАСС/. Амбулаторные инфекционные центры (АИЦ) Приморья изменили режим работы, теперь они принимают пациентов по 12 часов в сутки. Ранее они работали круглосуточно, сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

"Амбулаторные инфекционные центры в Приморском крае перешли на новый график работы - ежедневно с 08:00 до 20:00. Этот график установлен и для ранее круглосуточных центров <…> Перевод круглосуточных АИЦ на 12-часовой рабочий день обусловлен низкой посещаемостью центров в ночное время", - говорится в сообщении.

Зампредседателя краевого правительства - министра здравоохранения Анастасия Худченко отметила, что АИЦ, которые работали круглосуточно, смогут перенаправить персонал на работу в дневные часы и сократить время ожидания приема для пациентов.

В крае действуют 12 АИЦ, куда обращаются пациенты с температурой и симптомами инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса.

С начала пандемии в регионе выявлено 36 760 пациентов с коронавирусом, у 212 из них диагноз подтвердился за последние сутки. Выздоровели 28 142 жителя края. Прививку от ковид получили 6 236 человек, 377 из которых уже вакцинированы вторым компонентом препарата. Кабинеты для вакцинации работают в 34 районах Приморья.

Теги
РоссияПриморский крайПандемия COVID-19
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