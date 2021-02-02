Омский экс-министр здравоохранения, объявленная в розыск, выходила на связь со следствием

ОМСК, 2 февраля. /ТАСС/. Бывший министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова, обвиняемая в превышении должностных полномочий и скрывающаяся в Дубае, выходила на связь со следствием, рассказала во вторник ТАСС старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Лариса Болдинова. Следствие знает о ее местонахождении, она заочно арестована и объявлена в международный розыск.

"Она общалась со следователями, обещала приехать для проведения следственных действий, даже называла конкретные даты. Но она просто врала и кормила завтраками", - сказала Болдинова.

Она подчеркнула, что факт общения следователей с обвиняемой и установление ее местонахождения не означает, что международный розыск будет отменен. "Он прекратится только тогда, когда ее сюда выдадут или когда она сама вернется и будет взята под стражу, - отметила представитель СК. - У нас есть заочный арест, а заочного допроса [по телефону] нет".

Ранее источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что Солдатова, узнав о возбуждении уголовного дела, отправилась сначала на отдых на Мальдивы, а оттуда - в Дубай, где у экс-министра в собственности квартира площадью 160 кв. м.

Солдатова с 2013 по 2015 годы была главным неонатологом Москвы, с 2015 по 2019 годы - заместителем министра здравоохранения Московской области. В начале марта 2020 года она стала советником губернатора Омской области по вопросам здравоохранения и возглавила оперативную рабочую группу по предупреждению завоза в регион коронавирусной инфекции. Она возглавила омский Минздрав после того, как министр Дмитрий Вьюшков подал в отставку 1 апреля после критики губернатора Александра Буркова на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в Омской области.

5 октября 2020 года глава региона отправил Солдатову в отставку по итогам расследования инцидента, произошедшего 27 октября в Омске. Тогда два экипажа машин скорой помощи привезли двух пациентов в возрасте 70 и 85 лет с подозрением на COVID-19 и тяжелым поражением легких к зданию омского Минздрава. Медики заявили, что в течение нескольких часов возят больных по городу, так как больницы отказываются их принять. В результате в машинах начал заканчиваться кислород, необходимый для поддержания жизнедеятельности пациентов. Позднее глава региона отметил, что "слова прошлого руководителя Минздрава расходились с делом", и такое происходило не единожды.