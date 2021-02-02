Умер экс-министр сельского хозяйства Александр Назарчук

БАРНАУЛ, 2 февраля. /ТАСС/. Бывший министр сельского хозяйства и продовольствия РФ, глава Алтайского краевого Совета народных депутатов Александр Назарчук умер на 82-м году жизни. Его тело было обнаружено в доме в поселке Солнечный, сообщили ТАСС в пресс-центре регионального следственного управления СК РФ во вторник.

"По факту гибели Назарчука следователи проводят проверку. Пока причина смерти не установлена. Версия с утечкой газа в доме также проверяется, однако пока никакие признаки отравления газом не установлены. Погибшему был 81 год", - сказали в пресс-центре.

Назарчук родился в селе Романово Алтайского края в 1939 году. В 1990 году он стал народным депутатом РСФСР, в 1993 году - депутатом Госдумы РФ. В течение двух лет, с 1994 по 1996 год, Назарчук был министром сельского хозяйства и продовольствия РФ. После этого он вернулся в Алтайский край и более 11 лет возглавлял Алтайский краевой Совет народных депутатов.