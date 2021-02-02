В Приамурье сообщили сроки открытия движения по новому мосту через Зею в Благовещенске

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Первые автомобили по строящемуся мосту через реку Зею на въезде в Благовещенске пустят в конце 2022 года, полностью в эксплуатацию сооружение будет введено в первом полугодии 2023 года, написал во вторник на своей странице в Instagram губернатор Амурской области Василий Орлов.
"К концу 2022 года планируется начать тестирование и открыть движение в технологическом режиме. Завершение строительства - в 2023 году. Работы идут в хорошем темпе. Даже в такие крепкие морозы, как сегодня", - написал он.
Новый автомобильный мост через Зею строится примерно в километре от существующего, который находится в аварийном состоянии. Деньги на его строительство выделены из федерального бюджета по поручению президента РФ Владимира Путина. Проект мостового перехода предусматривает 26 опор и вантовую конструкцию. Его общая протяженность - 9 км, два из которых - мостовая часть, семь - подходы. На мосту будет организовано автомобильное движение по одной полосе в каждую сторону.
Строительство моста началось в 2020 году, выполнено около 15% общего объема работ. Строители приступили к укрупнительной сборке пролетного строения, ведется монтаж сборочного стапеля для сборки и надвижки пролетного строения. Планируется, что надвижка с левого берега начнется в апреле, с правого - в июле. "Нормативно такие объекты возводятся за 42 месяца, но у нас задача - сделать это за 30 месяцев", - отметил Орлов.