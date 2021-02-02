В Приамурье сообщили сроки открытия движения по новому мосту через Зею в Благовещенске

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Первые автомобили по строящемуся мосту через реку Зею на въезде в Благовещенске пустят в конце 2022 года, полностью в эксплуатацию сооружение будет введено в первом полугодии 2023 года, написал во вторник на своей странице в Instagram губернатор Амурской области Василий Орлов.

"К концу 2022 года планируется начать тестирование и открыть движение в технологическом режиме. Завершение строительства - в 2023 году. Работы идут в хорошем темпе. Даже в такие крепкие морозы, как сегодня", - написал он.