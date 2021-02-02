Меры безопасности усилили у Мосгорсуда, где рассмотрят вопрос замены наказания Навальному

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Меры безопасности усилены у Мосгорсуда, где во вторник состоится заседание по ходатайству столичного УФСИН о замене условного наказания Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании "Ив Роше", передает корреспондент ТАСС с места событий. Начало заседания назначено на 11:00 мск.

К зданию суда стянуты значительные силы ОМОН Росгвардии, а также 2-го оперативного полка, который предназначен для пресечения массовых беспорядков. Доступ в здание суда ограничен: во внутренний двор пускают только участников заседаний и журналистов. На подступах к Мосгорсуду установлены специальные металлические заграждения. Усиленные наряды полиции дежурят рядом с ближайшей к зданию суда станции метро "Преображенская площадь". Для перевозки омоновцев задействованы автобусы Мосгортанса. Для перекрытия проезда транспорта по прилегающим к суду улицам используется уборочная техника. Кроме того, как передают корреспонденты ТАСС, меры безопасности усилены и в центре Москвы. В частности, на Пушкинской площади выставлены наряды ОМОН и полиции.

ГИБДД перекрыла ряд подъездных путей к зданию суда. Ранее в ГУ МВД Москвы сообщили об ограничении дорожного движения по следующим адресам: Проектируемый проезд, 917, от улицы 1-я Бухвостова до улицы Богородский Вал - с 00:00 2 февраля; улица 3-я Бухвостова от улицы Краснобогатырской до Проектируемого проезда, 917, - с 09:00 2 февраля; улица 1-я Бухвостова от улицы 3-я Бухвостова до улицы 2-я Бухвостова - с 09:00 2 февраля.

Ходатайство УФСИН

30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального за мошенничество в отношении компаний "Ив Роше" и "Многопрофильная процессинговая компания" к наказанию в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев условно с испытательным сроком на пять лет. В 2017 году испытательный срок был продлен на год из-за систематических неявок без уважительных причин на регистрацию и неоднократного привлечения к административной ответственности.

УФСИН по Москве в декабре прошлого года подал представление в суд о замене блогеру вида наказания из-за систематических нарушений возложенной на него обязанности регистрироваться дважды в месяц в уголовно-исполнительной системе до истечения испытательного срока - 29 декабря 2020 года. Как сообщили ТАСС в УФСИН, в течение 2020 года Навальный минимум шесть раз, до заболевания, не явился на регистрацию - 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля, 17 августа. По каждому нарушению ему выносились официальные предупреждения.

В период с 17 августа по 29 декабря Навальный на регистрацию также не являлся. При этом УФСИН учло тот факт, что с 22 августа он находился на лечении в берлинской клинике Charite. На уведомление о явке 23 октября уже после выписки Навальный не ответил. Только спустя месяц, 23 ноября, он направил в адрес УФСИН уведомление о том, что он проживает в Берлине в Hotel Arabel, где, по его словам, восстанавливает здоровье. Официальные подтверждения лечения в отеле предоставлены не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию, пояснили в столичном управлении ФСИН. Навальный был объявлен в розыск 29 декабря и задержан в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Берлина. До решения суда он содержится в следственном изоляторе "Матросская Тишина".