Более 350 материалов поступило в суд Казани по несогласованному митингу 31 января

КАЗАНЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Число материалов, поступивших в Вахитовский районный суд Казани по несогласованному с местными властями митингу, который прошел 31 января, составило 351, сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"Всего в суд поступил 351 материал по митингу, из них восемь - отложено, один административный арест, остальные - штрафы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы МВД по Татарстану, в несогласованных протестных мероприятиях в городах региона 31 января приняли участие более 600 человек. За различные нарушения в территориальные органы внутренних дел доставили 419 человек.

Несогласованные акции в поддержку блогера Алексея Навального прошли 23 и 31 января в Москве и других крупных городах России. Прокуратура и полиция неоднократно предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.