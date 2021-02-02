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В Башкирии ограничили курение электронных сигарет, приравняв их к обычным

Изменения в закон вступят в силу через 10 дней со дня официального опубликования документа

УФА, 2 февраля. /ТАСС/. Госсобрание Башкирии приравняло электронные сигареты к обычным, тем самым запретив курить их в общественных местах - на остановках, парковках, в парках, сообщила пресс-служба регионального парламента. 

"В правовом отношении курение электронных сигарет и других подобных устройств во многом приравнивается к курению обычного табака. В связи с этим испарители, которые служат для потребления никотина, запрещается курить в общественных местах, включая остановки общественного транспорта, парковки, подземные переходы и парки. <…> Миф о безвредности электронных сигарет вовлекает в ряды курильщиков подростков, что вызывает особое беспокойство. Ограничение использования таких устройств в общественных местах оберегает окружающих как от пассивного курения, так и от пропаганды курения", - приводятся в сообщении слова председателя Госсобрания республики Константина Толкачева.

Изменения в закон вступят в силу через 10 дней со дня официального опубликования документа.

В июле прошлого года в регионе вступил в силу закон, устанавливающий штрафы за курение в общественных местах - парках, подземных и надземных переходах, подземных гаражах и парковках, набережных, остановках. Так, за курение, в том числе кальяна, в этих местах предусмотрен штраф 500 рублей и 1 тыс. рублей в случае повторного нарушения.

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