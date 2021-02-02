Заболеваемость гриппом и ОРВИ превышена в 14 регионах

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России на четвертой неделе 2021 года была превышена в 14 субъектах и семи центральных городах. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора во вторник.

Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию

Заразен и очень опасен Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию

"В Российской Федерации на четвертой неделе 2021 года недельные пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению были превышены в 14 субъектах Российской Федерации и семи центральных городах без превышения эпидемического порога по субъекту Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Недельные пороги заболеваемости среди россиян старше 15 лет были превышены в 48 регионах, среди детей 3-6 лет - в двух и 7-14 лет - в пяти. В основном циркулировали вирусы не гриппозной этиологии. По данным Роспотребнадзора, прививку от гриппа сделали 59% россиян или 85,9 млн человек.