Хабаровский край дополнительно получит 20 млн рублей на развитие массового спорта

ХАБАРОВСК, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края получат дополнительные средства на развитие массового спорта в регионе, там будет построен открытый физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом сообщается на сайте регионального правительства во вторник.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ выделяет регионам 2 млрд рублей на создание спортивной инфраструктуры. Он указал губернаторам на необходимость более активно строить спортплощадки в своих регионах.

"Хабаровский край дополнительно получит около 20 млн рублей на развитие массового спорта. Средства, которые Хабаровский край получит в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта", предназначены для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа", - говорится в сообщении.

Будет смонтирована универсальная спортплощадка с искусственным футбольным газоном, а также четырьмя беговыми дорожками по 200 м со специализированным покрытием. Рядом с футбольным полем планируется обустроить зону воркаута и уличных тренажеров. Также в состав комплекса войдут две крытые раздевалки и трибуна с навесом, рассчитанная на 100 мест. Физкультурно-оздоровительный комплекс откроют в этом году, место определят по итогам конкурсного отбора среди муниципальных образований. Два комплекса в прошлом году открыли у школ в Хабаровске.

Создание таких площадок в регионе отвечает задачам национального проекта "Демография", ориентированного в том числе на развитие спортивной инфраструктуры. Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, в этом году по нацпроекту планируется завершить работы по строительству физкультурно-спортивного комплекса в Вяземском районе и теннисных кортов в Нанайском районе. В Комсомольске-на-Амуре начнется реконструкция стадиона "Авангард", его открытие намечено на 2023 год. В Аяно-Майском районе появится площадка ГТО. Всего на строительство и реконструкцию спортивных объектов, поставку спортивного оборудования будет направлено около 445 млн рублей.

За прошлый год в регионе, помимо строительства ФОКов, на территории двух школ обновили стадионы "Заря" и "Юность" в Хабаровске, начались подготовительные работы по возведению крытого футбольного манежа в районе улицы Павла Морозова в городе. Краевой центр развития хоккея "Амур" получил партию специализированного спортивного оборудования, а в муниципальные образования края были поставлены комплекты оборудования для площадок ГТО. Спортивные сооружения были открыты в Амурском, Советско-Гаванском, Хабаровском и районе имени П. Осипенко.