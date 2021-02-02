Почти 175 тыс. москвичей старше 60 лет уже привились от коронавируса

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Почти 175 тыс. жителей Москвы старше 60 лет сделали прививку от коронавируса, это более 50% от всех провакцинированных. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"На сегодняшний день в столице прививку от коронавирусной инфекции сделали почти 175 тыс. жителей старше 60 лет. Важность вакцинации от коронавируса для горожан старшего возраста нельзя недооценивать. Эта категория граждан находится в группе риска, и для них заболеть COVID-19 особенно опасно. Хочется отметить, что они и сами осознают риски и идут на вакцинацию очень активно. Более 50% всех провакцинированных в Москве приходится на жителей именно этой возрастной группы", - сказала Ракова.

По ее словам, в Москве всем лицам старше 60 лет были направлены индивидуальные СМС-сообщения или сообщения по электронной почте с приглашением пройти вакцинацию от коронавируса.

Заммэра также напомнила, что в Москве вакцинация проходит в том числе в 33 домах престарелых. Там привито более 9 тыс. человек, это 92% от всех проживающих в таких домах и которым разрешена вакцинация.

Вакцинация от коронавируса в Москве проходит в 100 пунктах на базе городских поликлиник ежедневно с 8:00 до 20:00. Выездные бригады вакцинации работают в торговых центрах, МФЦ, театре, фуд-молле, других общественных пространствах. Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. С собой необходимо иметь паспорт и полис ОМC (при наличии). Также столица заключила 70 соглашений с частными медорганизациями, 40 клиник уже начали вакцинировать население.

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