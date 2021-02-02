В районе Мосгорсуда начались задержания возможных участников незаконной акции

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Полиция начала задерживать участников незаконной акции в районе Мосгорсуда, который в ближайшее время начнет рассматривать представление ФСИН о замене Алексею Навальному условного наказания на реальное по делу "Ив Роше".

Как передает корр. ТАСС, в основном задержания идут возле ближайшей к Мосгорсуду станции метро "Преображенская". Полиция останавливает подозрительных молодых людей, досматривает их и отправляет автозак. Обстановка возле самого Мосгорсуда спокойная, на его территорию пускают только работников суда, судей и аккредитованных журналистов. Улицы в районе суда перекрыты, дежурят усиленные наряды полиции и Росгвардии.

30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального за мошенничество в отношении компаний "Ив Роше" и "Многопрофильная процессинговая компания" к наказанию в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев условно с испытательным сроком на пять лет. В 2017 году испытательный срок был продлен на год из-за систематических неявок без уважительных причин на регистрацию и неоднократного привлечения к административной ответственности.