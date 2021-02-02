На заседание суда по Навальному пришли около 20 сотрудников посольств

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Порядка 20 сотрудников посольств разных стран прибыли во вторник в Мосгорсуд, где на выездном заседании Симоновского районного суда будет рассмотрено представление ФСИН о замене Алексею Навальному условного наказания на реальное по делу о хищениях у компании "Ив Роше".

Как передает корреспондент ТАСС, в суд прибыли около 20 представителей посольств таких стран как США, Болгария, Польша, Латвия, Австрия, Швейцария. Пока никаких комментариев они не дают.

Также в суде собрались десятки журналистов, которых в зал пока не пускают. Сам Навальный находится в суде и сейчас общается со своими адвокатами. Как отмечает корреспондент ТАСС, рассмотрение представления ФСИН состоится в том же зале, где рассматривалась апелляционная жалоба на приговор актеру Михаилу Ефремову.