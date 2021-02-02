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Активисты "Волонтерской роты" почтили память красноармейцев, павших в Сталинградской битве

Лидер "Волонтерской роты" Антон Демидов подчеркнул, что Сталинградская битва является одним из величайших событий в Великой Отечественной войне

ТАСС, 2 февраля. Более тысячи добровольцев "Волонтерской роты" "Боевого братства" приняли участие в мероприятии, посвященном памяти воинов Красной армии, погибших в ходе Сталинградской битвы. Об этом сообщила пресс-служба движения.

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"Сегодня, в день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, более тысячи активистов "Волонтерской роты" возложили цветы к Вечному огню в Парке Победы на Поклонной горе и почтили память павших красноармейцев", - говорится в сообщении.

Лидер "Волонтерской роты" Антон Демидов подчеркнул, что Сталинградская битва является одним из величайших событий в Великой Отечественной войне. "Сегодня мы традиционно чтим память героев Сталинградской битвы, одной из величайших битв в истории Великой Отечественной войны. Победа под Сталинградом стала поворотным событием в ходе Второй мировой войны. Значение этой битвы и героизм павших защитников Отечества трудно переоценить", - сказал он.

По его словам, победа под Сталинградом явилась результатом несгибаемой стойкости советских солдат и офицеров. "Мы должны быть достойны памяти предков, оперативно отражая угрозы, которые встают перед современным обществом ради благополучия и процветания нашей Родины", - отметил Демидов.

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