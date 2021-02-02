В кабмине не поддержали отмену штрафов за движение по выделенным полосам ночью

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила проект отрицательного отзыва на предложенный депутатами от думской фракции ЛДПР законопроект, предусматривающий отмену административных штрафов для водителей за движение по выделенным полосам для общественного транспорта в ночное время. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Авторы предлагали дополнить Кодекс об административных правонарушениях примечанием, в соответствии с которым водитель транспортного средства не привлекается к административной ответственности за выезд на выделенную полосу с 23:00 до 06:00 или за выезд на выделенную полосу из-за объезда препятствия в случае проведения на дороге ремонтных или уборочных работ.

В правительстве в свою очередь указали на то, что правила дорожного движения не исключают возможности применения знака "Полоса для маршрутных транспортных средств" совместно со знаками, уточняющими или ограничивающими его действие. В том числе речь идет и о временных ограничениях. Помимо этого, выезд на выделенные полосы фиксируется камерами, поэтому действие предлагаемого законопроекта будет распространяться только на случаи фиксации нарушения сотрудниками Госавтоинспекции.

"Кроме того, в обоснование проектируемых изменений не приведены статистические и иные сведения, указывающие на избыточность действующих мер ответственности, а также подтверждающие распространенность проблемы, обозначенной в пояснительной записке к законопроекту, в том числе с учетом загруженности дорог в различных регионах в зависимости от времени суток, - говорится в проекте отзыва. - Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект".