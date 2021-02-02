Скорость распространения коронавируса по миру уменьшилась за месяц почти вдвое

ТАСС, 2 февраля. Средняя скорость распространения коронавирусной инфекции в мире в феврале сократилась по сравнению с пиковыми значениями января почти в два раза. Такие данные приводит во вторник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

За минувшие сутки ВОЗ зарегистрировала 444,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что стало одним из минимальных показателей с начала года. Меньше было выявлено лишь 26 января (424,2 тыс.). Максимум этого года - 870,8 тыс. случаев - был зафиксирован 10 января.

По подсчетам ТАСС, снижение заболеваемости наблюдается в большинстве государств, входящих в первую двадцатку по общему количеству заражений. В США за сутки выявили 125,5 тыс. новых случаев инфицирования - более чем в два раза меньше по сравнению с пиковыми значениями января. Более чем вдвое снизилась заболеваемость в Бразилии, Колумбии и Аргентине, еще более заметно - в три раза - уменьшилась скорость распространения инфекции в Мексике. Исключение из общей тенденции - Перу, где после двухмесячного плато заболеваемость в середине февраля вышла в новую фазу роста.

В Европе снижение темпов распространения коронавируса наблюдается почти во всех странах, входящих в первую двадцатку по числу заражений. В Италии за истекшие сутки выявили менее 8 тыс. случаев заражения - это минимальное значение с середины октября. В Чехии по сравнению с максимальными январскими показателями заболеваемость упала в шесть с лишним раз, в Германии - в четыре раза, в Великобритании, Польше и на Украине - более чем в три раза. Исключения - Франция, где число новых случаев заражения стабильно держится в районе отметки 20 тыс., и Испания - там заболеваемость в первой декаде января вступила в третью, самую активную за период пандемии фазу роста.

В Индии за истекшие сутки выявили около 8,6 тыс. случаев заражения - это минимальное значение с начала июня и в 12 раз меньше по сравнению с пиковыми показателями, зафиксированными в сентябре. В Турции выявляется менее 8 тыс. случаев заражения в сутки - почти вдвое меньше по сравнению с максимальными значениями января и вчетверо меньше - по сравнению с пиковыми показателями декабря. В Иране с конца декабря заболеваемость стабильно держится на уровне 6-6,5 тыс. случаев заражения в сутки, что вдвое меньше по сравнению с ноябрьскими показателями. Исключение - Индонезия, где заболеваемость находится в фазе роста (порядка 12-14 тыс. случаев заражения в сутки). Стабильное снижение заболеваемости наблюдается в ЮАР, где за истекшие сутки выявили 2,5 тыс. случаев заражения, что стало минимальным значением с начала декабря. В январе в стране неоднократно регистрировалось более 20 тыс. случаев заражения в сутки.

Всего в мире, по данным ВОЗ, за период пандемии выявлено более 102,5 млн инфицированных, умерли свыше 2,2 млн пациентов с коронавирусом. В 19 странах зарегистрировано более 1 млн случаев заражения, в замыкающей двадцатку Чехии - 987,3 тыс.