СПЧ потребовал выяснить, почему задержанных активистов держали ночью в автобусах

"По моей информации, три автобуса людей привезли туда [в спецприемник для иностранных граждан в деревне Сахарово], и в течение ночи они вынуждены были находиться в этих автобусах, спецприемник не готов был их принять. По моей информации, сейчас все люди размещены, находятся в тепле, им предоставлены койки и еда, долгое время они были без еды. И по на нашему сигналу, по сигналу СПЧ, будет проведена служебная проверка", - сказал глава СПЧ Валерий Фадеев во вторник на пресс-конференции в ТАСС.