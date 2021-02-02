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СПЧ потребовал выяснить, почему задержанных активистов держали ночью в автобусах

Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что сейчас все задержанные находятся в тепле, им предоставлены койки и еда

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) потребовал выяснить причины, из-за которых активисты, задержанные в ходе незаконных протестных акций в Москве, провели ночь в автобусах.

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"По моей информации, три автобуса людей привезли туда [в спецприемник для иностранных граждан в деревне Сахарово], и в течение ночи они вынуждены были находиться в этих автобусах, спецприемник не готов был их принять. По моей информации, сейчас все люди размещены, находятся в тепле, им предоставлены койки и еда, долгое время они были без еды. И по на нашему сигналу, по сигналу СПЧ, будет проведена служебная проверка", - сказал глава СПЧ Валерий Фадеев во вторник на пресс-конференции в ТАСС.

Теги
РоссияФадеев, Валерий Александрович
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