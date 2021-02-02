Коэффициент распространения коронавируса в России вновь опустился ниже 1

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции во вторник опустился с 1 до 0,96. В Москве этот показатель за сутки снизился с 1,01 до 0,86, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

В восьми из 10 регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент не превышает единицу. В Свердловской области он составил 0,95, в Красноярском крае - 0,97, в Воронежской области - 0,98, в Нижегородской, Архангельской и Ростовской областях - 0,99. В Иркутской области показатель равен 1.

В Подмосковье и Санкт-Петербурге он находится выше этой отметки и составляет 1,06.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.