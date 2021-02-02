На юге Италии по подозрению в связях с мафией задержали более 20 человек

РИМ, 2 февраля. /ТАСС/. Итальянские правоохранительные органы задержали на Сицилии 23 человека по подозрению в связях с местными преступными группировками. Об этом во вторник сообщило агентство ASNA.

По его данным, среди задержанных - двое сотрудников местной полиции и адвокат, их подозревают в пособничестве мафии. В частности, как сообщает газета Corriere della Sera, в офисе юриста в течение двух лет проводились встречи главарей сицилийских преступных группировок. Кроме того, следователи установили канал передачи информации между задержанными членами местных группировок и боссом мафии "Коза ностра" Маттео Мессина Денаро, который много лет скрывается от правосудия.

После арестов крестного отца Тото Риины в 1993 году и его преемника Бернардо Провенцано в 2006 году (оба умерли в тюрьме) "Коза ностра" превратилась в раздробленную организацию с большим количеством кланов. Неизвестно, кто ее возглавляет сейчас. Согласно последним заявлениям представителей комитета по борьбе с мафией, самый разыскиваемый преступник Италии Маттео Мессина Денаро более не играет решающей роли в преступном мире на Сицилии, где давно не живет. Он почти 30 лет скрывается от правосудия, и никто не знает точно, как он выглядит.

В октябре 2020 года суд города Кальтаниссетта признал его причастным к организации убийства судей Джованни Фальконе и Паоло Борселино в 1992 году и заочно приговорил к пожизненному заключению. Ранее он также был приговорен к пожизненному сроку за другие убийства и организацию терактов в Риме, Милане и Флоренции, к которым мафия прибегала для оказания давления и устрашения властей.