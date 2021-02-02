Военные врачи оказывают помощь гражданским в борьбе с коронавирусом в 43 регионах

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Военные врачи оказывают помощь местному населению в борьбе с коронавирусом в 43 регионах России. Об этом заявил во вторник на селекторном совещании в Минобороны РФ глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"С первых дней пандемии вооруженные силы привлекались к оказанию помощи гражданскому здравоохранению. Продолжаем оказывать ее и сейчас. В 43 регионах местное население получает уход и необходимое лечение в военных госпиталях", - сказал он.

Говоря о ситуации с коронавирусом в вооруженных силах, министр отметил, что благодаря принимаемым мерам и эффективной работе оперативного штаба эпидемическая обстановка находится под контролем. По его словам, показатель заболеваемости COVID-19 в армии и на флоте на четверть ниже, чем в целом по стране. Уже привито более 100 тыс. военнослужащих. На базе военно-медицинских организаций сформировано 498 прививочных пунктов, в том числе 320 выездных. "К концу марта планируем завершить первый этап вакцинации. С нового года прививку от коронавируса могут сделать и члены семей военнослужащих", - сказал Шойгу.

Он также сообщил, что для оперативного выявления коронавирусной инфекции работают ПЦР-лаборатории, которые ежедневно делают до 6 тыс. исследований. При этом результат можно получить уже через 4-6 ч. 200 тыс. экспресс-тестов дополнительно направлены в довузовские образовательные организации, высшие учебные заведения и в удаленные гарнизоны. Все кадеты, суворовцы, курсанты, слушатели академий по прибытии из каникулярных отпусков проверяются на наличие коронавируса. С начала января организована вакцинация командного и преподавательского состава во всех образовательных организациях министерства обороны, сообщил министр.

По его словам, в постоянной готовности находятся более 800 реанимобилей, 18 вертолетных и девять самолетных медицинских модулей для перевозки тяжелобольных пациентов.

"В целях поддержания здоровья военнослужащих поручаю оперативному штабу в приоритетном порядке организовать вакцинацию курсантов и слушателей академий на добровольной основе", - сказал Шойгу.