Треть глав регионов России уже сделали прививки от коронавируса

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Губернаторы 26 субъектов РФ уже сделали прививки от коронавируса, главы еще более чем 20 регионов планируют вакцинироваться в ближайшее время.

Из 11 губернаторов на Дальнем Востоке уже привились пятеро, в Центральном федеральном округе - шестеро из 16, также прививку сделали главы Москвы и Московской области. В Поволжье и Северо-Западном федеральном округе вакцинировались по четыре губернатора, на Урале - два. В Сибири, Южном федеральном округе и на Северном Кавказе прививки сделали губернатор Красноярского края Александр Усс, глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, который в течение месяца на своей странице в Instagram вел дневник наблюдений, и 28 января 2021 года сообщил о том, что у него выработался иммунитет.

При этом в пяти регионах чиновники прошли вакцинацию еще на стадии испытаний препарата: руководители Калининградской области Антон Алиханов, Хабаровского края Михаил Дегтярев, который также уже стал донором плазмы, Нижегородской области Глеб Никитин, Башкирии Радий Хабиров, а глава Коми Владимир Уйба, получивший препарат в числе первых испытуемых, объявил 25 января во время встречи со студентами-медиками, что антител у него не осталось и он планирует привиться повторно. Глава Липецкой области Игорь Артамонов будет участвовать в третьей стадии испытаний вакцины "Ковивак".

О желании сделать прививку заявляют главы 23 субъектов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заверил, что сделает это, как только начнется массовая вакцинация в регионе, - после 8 февраля. Александр Беглов отмечал, что намерен привиться, но только после того, как вакцину в Санкт-Петербурге получат те, кому она необходима в первую очередь: медики, учителя, сотрудники правоохранительных органов. Губернатор Ростовской области Василий Голубев пока ждет разрешения врачей на вакцинацию, так как один из его помощников недавно заразился коронавирусом.

Некоторые руководители регионов уже переболели - одним из первых весной 2020 года заразился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Многие пока надеются на иммунитет, создаваемый выработавшимися во время болезни антителами. Однако и среди них есть те, кто уже задумывается о вакцинации. Так, в правительстве Республики Алтай ТАСС сообщили, что глава региона Олег Хорохордин переболел коронавирусом в ноябре прошлого года, сейчас у него подтвержден достаточно высокий титр антител, но при снижении этого показателя руководитель субъекта готов привиться "Спутником V".