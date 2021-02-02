Омбудсмен Москвы посетит центр в Сахарово, где находятся участники несогласованной акции

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева посетит центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве, где находятся задержанные участники несогласованной акции, которая прошла 31 января. Об этом сообщила во вторник ТАСС столичный омбудсмен.

"Мы уже связались с Сахарово. Нас руководство Сахарово уверило, что в настоящий момент все размещены. Вода была все время в доступе. <…> Но я на самом деле планирую туда поехать. Убедиться своими глазами. Сейчас мы согласовываем <…> это", - сказала она.

Ранее в Telegram-каналах появилось видео с обращением людей, которые были задержаны на несогласованной акции 31 января. Они говорят, что около девяти часов находятся в автобусе возле Центра временного содержания иностранцев в Сахарово почти без еды и воды, а с момента их задержания прошло более 40 часов.

По данным московской полиции, в несанкционированной акции 31 января в городе участвовали около 2 тыс. человек. Как сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, задержаны порядка 150 человек. МВД и прокуратура неоднократно призывали не принимать участие в несогласованных мероприятиях, предупреждая об ответственности вплоть до уголовной.